Названа главная защита Крымского моста

Российские гидроакустические системы могут установить для охраны Крымского моста, сообщил РИА Новости директор по развитию гражданской продукции и инновациям концерна «Моринформсистема-Агат» Станислав Чуй.

Система позволит запеленговать нарушителя и передаст все данные, требуемые для его задержания. Ее разработкой занимается дочернее общество концерна — научно-исследовательский институт «Атолл», специализирующийся на методах гидроакустического, радиолокационного, оптико- и тепловизионного обнаружения противоправных действий при защите водных и околоводных объектов.

Материалы по теме Еще чуть-чуть Как строят главный мост России

«Уже сейчас эти системы успешно применяются как на объектах военно-морского флота, так и на критически важных гражданских, таких как плотины гидроэлектростанций, защищая их от несанкционированного вторжения и возможных противоправных действий», — добавил Чуй.

Мост через Керченский пролив соединит Крым и Краснодарский край. Он будет самым протяженным в России, его длина составит 19 километров. Открытие моста запланировано на декабрь 2018 года.