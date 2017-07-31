Рабочие замкнули свод автомобильной арки Крымского моста

Строители завершили возведение свода автомобильной арки Крымского моста. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает информационный центр проекта.

«На керченском берегу завершена укрупнительная сборка автодорожной арки Крымского моста: ее свод замкнут на высоте 45 метров от основания конструкции. Одновременно мостостроители подготовили к установке на фарватерные опоры железнодорожную арку», — говорится в пресс-релизе.

Как отметил руководитель обособленного подразделения, замдиректора по производству «Мостоотряда-1» Михаил Пиксаев, «автодорожная арка — это почти 200 крупных элементов: блоки ортотропных плит (плит, состоящих из пересекающихся продольных ребер и поперечных балок, приваренных к листу настила — прим. «Ленты.ру»), арочных сводов и так далее». «Вес пролета в итоге составит почти 5 тысяч тонн», — отметил он.

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10 июля сообщалось, что строители Крымского моста приступили к укладке асфальта. Отмечалось, что асфальтобетонная смесь готовится с применением модифицированного полимерными добавками битума, который делает покрытие более прочным, долговечным, устойчивым к деформациям и трещинам.

В конце июня стало известно, что работы по строительству моста через Керченский пролив выполнены более чем на 50 процентов. Ранее в том же месяце была завершена сборка железнодорожного пролета моста. В апреле глава Минтранса Максим Соколов информировал президента России Владимира Путина, что возведение объекта идет с опережением графика.

Крымский мост соединит Крымский полуостров и Краснодарский край. Общая длина сооружения составит 19 километров, он будет самым протяженным в России. Автомобильное движение по нему планируется открыть в 2018-м, а железнодорожное — в 2019 году.