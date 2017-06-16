Завершена сборка железнодорожного пролета Крымского моста

Сборка железнодорожного пролета моста через Керченский пролив завершена. Строители замкнули свод арки на высоте 45 метров от основания конструкции. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщает информационный центр проекта.

Как отметил начальник УПРДОР «Тамань» Роман Новиков, железнодорожная арка состоит из 400 крупных элементов, ее вес превышает 5,8 тысячи тонн. «Мы собрали эту конструкцию менее чем за год. Осталось завершить работы по обустройству арки элементами эксплуатации, покрыть металлоконструкции антикоррозийной краской и подготовить к перевозке и монтажу на фарватерные опоры», — добавил он.

В начале апреля глава Минтранса Максим Соколов доложил президенту Владимиру Путину, что строительство Крымского моста идет с опережением графика.

Мост соединит Крым и Краснодарский край. Общая длина сооружения составит 19 километров, он будет самым протяженным в России. Автомобильное движение по нему планируется открыть в 2018 году, а железнодорожное — в 2019-м.