Стартовал конкурс песен и стихов про Крымский мост

Инфоцентр «Крымский мост» объявил о запуске творческого конкурса, посвященного строящемуся через Керченский пролив мосту, сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру». Его участником сможет стать каждый желающий, приславший на рассмотрение жюри свою песню или стихи об этой стройке.

Лучшая композиция прозвучит в исполнении звезды эстрады на конкурсе молодых исполнителей «Новая волна», который состоится в Сочи. Прием заявок проходит на официальном сайте моста до 31 июля 2017 года.

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Итоги конкурса подведет профессиональное жюри 5 августа. В его состав вошли популярные российские исполнители: Валерия, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Баста, Алена Свиридова, а также известные продюсеры и композиторы. Команду строителей в жюри представляет один из проектировщиков моста Константин Хоменко, посвятивший стройке песню «Я забиваю сваю».

Певица Валерия выразила уверенность в том, что желающих принять участие в конкурсе будет немало. По ее словам, эти люди захотят не только побороться за приз, но и «стать частью этого важного исторического события — строительства Крымского моста».

Заслуженный артист России, продюсер и композитор Виктор Дробыш, назвал конкурс своевременным. «Такие грандиозные стройки, как Крымский мост, могут направить творческого человека на какую-то историю, стать поводом для создания нового произведения», — отметил он.

Телеведущая Лариса Вербицкая сказала, что не только крымчане, но и вся Россия ждет запуска движения по мосту, ведь с ним связано много надежд. Она выразила уверенность, что среди участников творческого конкурса будет немало и самих строителей.

Крымский мост соединит полуостров с материковой частью страны и станет самым протяженным в России. Его длина — 19 километров. Ввод автомобильной части моста запланирован на декабрь 2018 года, а железнодорожной — на декабрь 2019-го.