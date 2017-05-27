Китайские бизнесмены задумались о строительстве тоннеля в Крым

Китайские инвесторы заинтересовались проектом строительства тоннеля в Крым, через Керченский пролив, заявил министр экономического развития республики Андрей Мельников. Об этом в субботу, 27 мая, сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, власти региона будут обсуждать этот вопрос с компаниями из КНР. «Те технологии, которые могут китайские предприниматели предложить, они говорят, что могут это сделать с достаточно скромными затратами», — сказал Мельников.

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Министр также добавил, что компании из Китая уже задействованы в строительстве нового аэропорта в Симферополе. «Китайских товарищей интересует инфраструктура, потому что это большие объемы потенциальных инвестиций», — пояснил он.

Ранее Евразийский деловой совет предложил крымским властям одновременно с мостом через Керченский пролив создать тоннель. Строительство предполагалось финансировать за счет частных инвестиций, проезд по нему хотели сделать платным.

Мост через Керченский пролив должен соединить Крым и Краснодарский край. Общая длина сооружения — 19 километров, оно будет самым протяженным в России. Предполагается, что автомобильное движение по нему запустят в 2018 году, а железнодорожное — в 2019-м. В начале мая стало известно о возведении половины опор крымского моста.

