Крымский мост соединит берега Керченского пролива осенью 2017 года. Об этом заявил министр транспорта России Максим Соколов в пятницу, 12 мая, передает информационный центр «Крымский мост».

«Уже осенью берега Керченского пролива наконец-то соединятся — на фарватере будут установлены арочные пролеты. Все работы не только по строительству самого Крымского моста, но и по формированию ближних и дальних подходов к нему полностью синхронизированы между собой», — рассказал Соколов.

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По данным инфоцентра, возведение моста и автоподходов на обоих берегах пролива идет в соответствии с графиками — к 12 мая строители установили 306 опор из 595, предусмотренных проектом. Больше четырех километров автодорожного моста уже перекрыто пролетами.

4 мая сообщалось, что строители возвели половину опор моста через Керченский пролив — 298 конструкций из 595. В начале апреля Соколов проинформировал президента России Владимира Путина о том, что строительство ведется с опережением графика.

Крымский мост должен соединить полуостров с Краснодарским краем. Общая длина сооружения составит 19 километров, мост будет самым протяженным в России. Предполагается, что автомобильное движение по нему запустят в 2018 году, а железнодорожное — в 2019-м.