Путину доложили о строительстве Крымского моста с опережением графика

Строительство Крымского моста идет с опережением графика. Об этом в понедельник, 10 апреля, министр транспорта России Максим Соколов доложил президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.
«По Керченскому транспортному переходу, Крымскому мосту уже пройден экватор, забито более половины свай. Здесь работы идут в графике, даже с некоторым опережением», — сказал глава Минтранса.
Он добавил, что сейчас усилия сконцентрированы на строительстве и реконструкции 240-километровой трассы «Таврида». Соколос отметил, что подготовительные работы развернуты на всех участках, завершена разработка проектной документации и весь ее объем сдается в экспертизу.
«С момента получения заключения госэкспертизы уже пойдет практическая работа по полотну дороги», — уточнил министр. Он добавил, что «с начала летнего сезона, как позволит погода, строительные работы будут уже развернуты на всем протяжении этой трассы».
В свою очередь Путин отметил, что работы в Крыму можно вести круглый год, и оба проекта нужно сдать вовремя. «Как мы говорили, нужно чтобы и дорога, и мост синхронно вступили», — подчеркнул президент, сообщает РИА Новости.
Мост через Керченский пролив должен соединить Крым и Краснодарский край. Его общая длина составит 19 километров, он станет самым протяженным в России. По плану, автомобильное движение по нему запустят в 2018 году, а железнодорожное — в 2019-м.
Трасса «Таврида» свяжет Крымский мост с Севастополем. Общая стоимость строительства магистрали оценивается в 139 миллиардов рублей. Протяженность дороги составит примерно 300 километров, по ней смогут двигаться до 43 тысяч машин в сутки.