Путину доложили о строительстве Крымского моста с опережением графика

Строительство Крымского моста идет с опережением графика. Об этом в понедельник, 10 апреля, министр транспорта России Максим Соколов доложил президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.

«По Керченскому транспортному переходу, Крымскому мосту уже пройден экватор, забито более половины свай. Здесь работы идут в графике, даже с некоторым опережением», — сказал глава Минтранса.

Он добавил, что сейчас усилия сконцентрированы на строительстве и реконструкции 240-километровой трассы «Таврида». Соколос отметил, что подготовительные работы развернуты на всех участках, завершена разработка проектной документации и весь ее объем сдается в экспертизу.

«С момента получения заключения госэкспертизы уже пойдет практическая работа по полотну дороги», — уточнил министр. Он добавил, что «с начала летнего сезона, как позволит погода, строительные работы будут уже развернуты на всем протяжении этой трассы».

Материалы по теме Берег левый, берег правый «Лента.ру» решила помочь строителям моста через Керченский пролив

В свою очередь Путин отметил, что работы в Крыму можно вести круглый год, и оба проекта нужно сдать вовремя. «Как мы говорили, нужно чтобы и дорога, и мост синхронно вступили», — подчеркнул президент, сообщает РИА Новости.

Мост через Керченский пролив должен соединить Крым и Краснодарский край. Его общая длина составит 19 километров, он станет самым протяженным в России. По плану, автомобильное движение по нему запустят в 2018 году, а железнодорожное — в 2019-м.

Трасса «Таврида» свяжет Крымский мост с Севастополем. Общая стоимость строительства магистрали оценивается в 139 миллиардов рублей. Протяженность дороги составит примерно 300 километров, по ней смогут двигаться до 43 тысяч машин в сутки.