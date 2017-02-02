Начались работы по сооружению морских пролетов Крымского моста

В акватории Керченского пролива приступили к сооружению пролетов между морскими опорами Крымского моста. Участок, где начались работы, расположен между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала, сообщается на сайте проекта.

Всего строителям предстоит возвести над морем пролеты протяженностью более шести километров.

«На участке от острова к фарватеру мы перемещаем с суши в акваторию "нить" металлоконструкций автодорожного моста длиной более двух километров и общей массой более 18 тысяч тонн», — рассказал Владислав Сафин, замначальника Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань» (заказчик).

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Сооружение морских пролетов выполняется методом продольной надвижки: на заранее подготовленном на суше стенде проводится укрупнение сегментов пролета. Затем его двигают в акваторию по скользящим направляющим с помощью мощных домкратов. Следом на стенде укрупняется очередной пролет, и вновь проводится операция по движению «нити» пролетных строений в сторону фарватера. И так продолжается до тех пор, пока первый пролет не окажется в своем проектном положении.

Одновременно идет сооружение опор по всей трассе Крымского моста (к середине января были готовы свыше 230 опор из 595), ведется сборка пролетов на сухопутных участках, идут работы по бетонированию плиты проезжей части. На стройке трудятся около четырех тысяч человек.

Мост через Керченский пролив длиной 19 километров станет самым протяженным в России. Он соединит Крымский полуостров с материковой частью страны автомобильной (всего четыре полосы) и железной дорогами. Движение автомобилей откроется в декабре 2018 года, железнодорожная линия будет введена во временную эксплуатацию в декабре 2019-го.