Строители Крымского моста завершили половину свайных работ

На морских и сухопутных участках строительства Крымского моста свайные работы завершены на 50 процентов. Об этом сообщается на сайте информационного центра «Крымский мост».

Отмечается, что почти 3,5 тысячи из запланированных более семи тысяч свай погружены на глубину от 12 до 90 метров. «Фундаменты автодорожных и железнодорожных опор Крымского моста формируют из свай трех типов. Работы по буронабивным сваям (таманская сторона) выполнены в полном объеме, по призматическим (керченская сторона) — на 50 процентов, по трубчатым — а таких по проекту почти 5,5 тысяч — более чем на 40 процентов», — уточняется в сообщении.

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Кроме того, уже готовы более 210 опор моста, собрано свыше 4,5 тысяч тонн металлоконструкций арочных пролетов.

В декабре Минтранс подтвердил неизменность сроков работ по строительству железнодорожных подходов к мосту. «Финансирование на проект строительства запланировано начиная с 2017 года», — уточнили в министерстве.

В конце ноября сообщалось, что генподрядчику строительства моста через Керченский пролив — компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга — из госбюджета перечислили около 100 миллиардов рублей.

Мост через Керченский пролив длиной 19 километров станет самым протяженным в России. Он соединит Крымский полуостров с материковой частью страны автомобильной (всего четыре полосы) и железной дорогами. Движение автомобилей откроется в декабре 2018 года, железнодорожная линия будет введена в эксплуатацию в 2019-м. Общая стоимость проекта составит почти 228 миллиардов рублей.