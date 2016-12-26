Власти прокомментировали возможный сдвиг сроков строительства переправы в Крым

Минтранс России подтвердил неизменность сроков работ по строительству железнодорожных подходов к мосту в Крым через Керченский пролив. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сроки выполнения работ по строительству железнодорожных подходов остаются неизменными. Финансирование на проект строительства запланировано начиная с 2017 года», — сказали в министерстве.

Ранее 26 декабря «Коммерсантъ» сообщил о возможном переносе сроков реализации проекта по строительству моста в Крым, поскольку уже второй конкурс по выбору генподрядчика на строительство железнодорожных подходов к мосту сорвался из-за отсутствия заявок.

Материалы по теме Берег левый, берег правый «Лента.ру» решила помочь строителям моста через Керченский пролив

Если конкурс не состоится и в первом квартале 2017 года, то для сдачи проекта в срок потребуются «административные решения», сообщили опрошенные изданием аналитики.

Мост через Керченский пролив длиной 19 километров должен стать самым протяженным в России. Он соединит Крымский полуостров с материковой частью страны автомобильной и железной дорогами. Стоимость государственного контракта на проектирование и строительство этого сооружения составляет 227,9 миллиарда рублей. Владельцем «Стройгазмонтажа», генподрядчика возведения моста, является Аркадий Ротенберг. Керченский мост строится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» без привлечения внебюджетного финансирования.