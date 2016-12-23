Президент увидел в Крымском мосте надежду на нормализацию отношений с Украиной

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что строящийся мост через Керченский пролив будет особенно полезен, когда будут восстановлены отношения с Украиной. Такое заявление глава государства сделал во время большой пресс-конференции, проходящей в пятницу, 23 декабря, передает корреспондент «Ленты.ру».

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«Уверен, что рано или поздно у нас произойдет нормализация отношений с Украиной. Это будет очень полезно и для развития российско-украинских и коммерческих, и гуманитарных связей на будущее, потому что это востребованный инфраструктурный элемент», — сказал Путин.

Он напомнил, что этот проект существовал еще с царских времен, затем «оккупанты его фактически построили, но построили не должным образом — его ледоходом снесло».

Мост через Керченский пролив длиной 19 километров станет самым протяженным в России. Он соединит Крымский полуостров с материковой частью страны автомобильной (всего четыре полосы) и железной дорогами. Движение автомобилей откроется в декабре 2018 года, железнодорожная линия будет введена во временную эксплуатацию в декабре 2019-го.