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23:29, 21 июля 2026 (обновлено: 23:31, 21 июля 2026)Наука и техника

Аппарат с ядерной установкой отправит к Марсу западная страна

Уиттри: США отправят к Марсу аппарат с ядерной установкой
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Соединенные Штаты намерены выделить около 2,1 миллиарда долларов на создание и запуск к Марсу космического аппарата SR-1 Freedom с ядерной силовой установкой. Как сообщила ТАСС официальный представитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джен Уиттри, проект станет важным этапом в развитии ядерных систем, которые позволят США действовать дальше и эффективнее за пределами низкой околоземной орбиты.

Миссия запланирована на конец 2028 года. В NASA уточняют, что сумма будет корректироваться в ходе закупочных процедур. При создании аппарата планируется использовать уже существующие наработки, в том числе электродвигательный модуль PPE, который ранее предназначался для строительства окололунной станции Gateway. В 2026 году было объявлено о приостановке этого проекта.

Основное внимание в разработке SR-1 Freedom будет уделено реакторной системе. В NASA считают, что создание такого аппарата обеспечит критически важный потенциал для долгосрочного присутствия на Луне и будущих марсианских экспедиций. На борту зонда будут находиться три беспилотных вертолета, созданных на базе аппаратов Ingenuity, которые уже использовались для изучения Марса. Название новой программы — SkyFall, однако ее стоимость в агентстве пока не раскрывают. Глава NASA Джаред Айзекман объявил об этих планах еще в марте.

В мае НАСА анонсировало трехэтапный план по созданию обитаемой базы на поверхности Луны к 2032 году.

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