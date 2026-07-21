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23:03, 21 июля 2026 (обновлено: 23:14, 21 июля 2026)Спорт

Бывший капитан сборной Германии раскритиковал игру Аргентины на ЧМ-2026

Экс-капитан сборной Германии Маттеус: Было бы обидно, если бы Аргентина выиграла ЧМ-2026
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Бывший капитан сборной Германии Лотар Маттеус раскритиковал игру Аргентины на ЧМ-2026. Его слова приводит Bild.

«Было бы обидно, если бы такая команда, с такой игрой, стала чемпионами мира. Лионеля Месси не было видно. Большинство аргентинских игроков больше выделялись фолами, толчками и спорами. Месси был лишь тенью самого себя в финале», — заявил немец.

Маттеус отметил, что слабая игра Лионеля Месси была связана с отсутствием поддержки от партнеров. По его мнению, Испания была на несколько шагов впереди по уровню и одержала абсолютно заслуженную победу.

Испания обыграла Аргентину в финале со счетом 1:0 в дополнительное время и впервые с 2010 года стала чемпионом мира. Единственный гол на 106-й минуте игры забил Ферран Торрес.

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