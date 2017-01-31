Компания Ротенберга построит железнодорожные подходы к мосту в Крым

Компания «Стройгазмонтаж» (СГМ) Аркадия Ротенберга, занимающаяся возведением моста в Крым, назначена подрядчиком строительства железнодорожных подходов к нему со стороны полуострова. Об этом говорится в распоряжении правительства России.

«Подписанным распоряжением ООО "Стройгазмонтаж" определено единственным исполнителем работ, закупку которых осуществляет Росжелдор, по разработке рабочей документации и выполнению строительно-монтажных работ по строительству железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года», — отмечается в документе.

В распоряжении подчеркивается, что определение компании «Стройгазмонтаж» исполнителем работ позволит завершить строительство железнодорожных подходов синхронно с сооружением моста через Керченский пролив.

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В середине января «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Белом доме сообщал, что после двух неудачных конкурсов по выбору подрядчика на строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту власти решили доверить их строительство компании «Стройгазмонтаж». Собеседник издания утверждал, что, поскольку претендентов на постройку железнодорожной ветки не нашлось, правительство решило отдать СГМ подряд стоимостью 17 миллиардов рублей без конкурса.

«Стройгазмонтаж» получил подряд на строительство моста через Керченский пролив в феврале 2015 года.

Мост через Керченский пролив длиной 19 километров должен стать самым протяженным в России. Он соединит Крымский полуостров с материковой частью страны автомобильной и железной дорогами. Керченский мост строится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» без привлечения внебюджетного финансирования. Движение автомобилей откроется в декабре 2018 года, железнодорожная линия будет введена в эксплуатацию в 2019-м. Общая стоимость проекта составит почти 228 миллиардов рублей.