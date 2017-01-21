Компания Ротенберга согласилась построить железнодорожный подход к мосту в Крым

Компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, возводящая мост через Керченский пролив, согласилась построить железнодорожный подход к нему. Об этом в субботу, 21 января, на съезде «Единой России» заявил глава Минтранса Максим Соколов, передает ТАСС.

По его словам, сумма контракта пока не утверждена. «Естественно, это будет установленный пределами проектной документации лимит», — отметил Соколов.

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В конце декабря 2016 года Минтранс сообщал, что, несмотря на сорвавшиеся конкурсы на строительство железнодорожной ветки к Керченскому мосту, сроки проекта остаются неизменными.

«Стройгазмонтаж» получил подряд на строительство моста через Керченский пролив в феврале 2015 года.

Мост через Керченский пролив длиной 19 километров должен стать самым протяженным в России. Он соединит Крымский полуостров с материковой частью страны автомобильной и железной дорогами. Керченский мост строится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» без привлечения внебюджетного финансирования. Движение автомобилей откроется в декабре 2018 года, железнодорожная линия будет введена в эксплуатацию в 2019-м. Общая стоимость проекта составит почти 228 миллиардов рублей.