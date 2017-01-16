Строительство железной дороги к Крымскому мосту доверят компании Ротенберга

После двух неудачных конкурсов по выбору подрядчика на строительство железнодорожных подходов в Крымскому мосту власти решили доверить их строительство компании «Стройгазмонтаж» (СГМ) Аркадия Ротенберга, которая строит сам мост. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Белом доме.

Собеседник издания утверждает, что поскольку претендентов на постройку железнодорожной ветки не нашлось, правительство отдаст СГМ подряд стоимостью 17 миллиардов рублей без конкурса. По его словам, проект соответствующего распоряжения будет внесен в ближайшие дни. Министр транспорта Максим Соколов подтвердил изданию, что такое предложение направлено строительной компании.

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В конце декабря 2016 года Минтранс сообщал, что несмотря на сорвавшиеся конкурсы на строительство железнодорожной ветки к Крымскому мосту, сроки проекта остаются неизменными.

«Стройгазмонтаж» получил подряд на строительство моста через Керченский пролив в феврале 2015 года.

Мост через Керченский пролив длиной 19 километров должен стать самым протяженным в России. Он соединит Крымский полуостров с материковой частью страны автомобильной и железной дорогами. Керченский мост строится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» без привлечения внебюджетного финансирования. Движение автомобилей откроется в декабре 2018 года, железнодорожная линия будет введена в эксплуатацию в 2019-м. Общая стоимость проекта составит почти 228 миллиардов рублей.