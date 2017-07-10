На Крымском мосту начали укладывать асфальт

Строители Крымского моста приступили к укладке асфальта. Об этом сообщается на сайте моста.

Рабочие укладывают нижний слой асфальтобетона на четырех готовых пролетах моста на острове Тузла. Уже готовы более 200 метров покрытия толщиной шесть сантиметров. Верхний слой планируется уложить после того, как полностью будут готовы конструкции автодорожной части.

Отмечается, что асфальтобетонная смесь готовится с применением модифицированного полимерными добавками битума, который делает покрытие более прочным, долговечным, устойчивым к деформациям и трещинам.

В конце июня сообщалось, что работы по возведению моста через Керченский пролив выполнены более чем на 50 процентов, а основные составляющие автодорожной части моста готовы на 70 процентов. Ранее в том же месяце была завершена сборка железнодорожного пролета моста.

В апреле глава Минтранса Максим Соколов доложил президенту Владимиру Путину, что строительство идет с опережением графика.

Крымский мост соединит Крым и Краснодарский край. Общая длина сооружения составит 19 километров, он будет самым протяженным в России. Автомобильное движение по нему планируется открыть в 2018-м, а железнодорожное — в 2019 году.