Более 1000 посвященных Крымскому мосту стихов поступило за месяц на конкурс

Более тысячи посвященных Крымскому мосту стихотворений поступило за месяц на конкурс «Мы строим мост». Об этом во вторник, 4 июля, сообщает инфоцентр проекта.

«Сотни авторов — от Крыма до Камчатки — выразили свое отношение к большой стройке, к важному историческому решению. Эти работы наполнены живой, яркой действительностью. В них — современная история, которая происходит на наших глазах», — рассказал композитор Виктор Дробыш.

Поделиться своим творчеством о «стройке века» пожелали также иностранцы — жители Белоруссии, Молдавии, Эстонии, Украины, Казахстана, Таджикистана, Венгрии, Германии, Австрии, Греции. Для них организаторы специально изменили условия участия в конкурсе.

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В инфоцентре рассказали, что возраст авторов работ не ограничен. Самому младшему участнику шесть лет, самому старшему — 92. Конкурс продлится до 31 июля, а 5 августа авторитетное жюри выберет победителей.

В конце июня стало известно, что работы по возведению сооружения, который соединит полуостров с материковой частью России через Керченский пролив, выполнены более чем на 50 процентов.

О старте конкурса песен и стихов, посвященного Крымскому мосту, объявили 31 мая.

Общая длина моста составит 19 километров, он будет самым протяженным в России. Предполагается, что автомобильное движение по нему запустят в 2018 году, а железнодорожное — в 2019-м.