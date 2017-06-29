Строительство Керченского моста наполовину завершено

Работы по возведению моста, который соединит Крым с материковой частью России через Керченский пролив, выполнены более чем на 50 процентов. Об этом заявил руководитель компании-заказчика проекта ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков в ходе транспортного форума в Алуште, его слова приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).

«Почти 55 процентов общих объемов работ на объекте выполнены», — отметил он. При этом готовность основных составляющих автодорожной части моста достигла 70 процентов, заявил Новиков. По состоянию на конец июня погружен 81 процент свай объекта, установлено 56 процентов опор и собрано 27 процентов пролетных строений, добавил он.

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16 июня была завершена сборка железнодорожного пролета моста через Керченский пролив. Строители замкнули свод арки на высоте 45 метров от основания конструкции. Всего она состоит из 400 крупных элементов, ее вес превышает 5,8 тысячи тонн.