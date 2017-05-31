Строители Крымского моста начали сооружение фарватерных опор

На строительстве моста через Керченский пролив началось сооружение тел фарватерных опор под автодорожную и железнодорожную части сооружения. Об этом в среду, 31 мая, сообщает сайт Информационного центра «Крымский мост».

Фарватерные опоры — конструкции из свайного фундамента, ростверка и тела опоры, состоящего из стоек и ригеля. Они примут на себя арочные пролеты Крымского моста. Всего их в проекте две — одна ближе к Тамани, вторая ближе к Керчи.

Строительство свайных фундаментов фарватерных опор завершилось в апреле. Для этого потребовалось почти 15 километров труб, более 3 тысяч кубометров бетона, почти 1,6 тысячи тонн металла арматуры и более 12 тысяч квадратных метров антикоррозийного покрытия.

Следующий этап — сооружение ростверков, так называют верхнюю часть фундамента, распределяющую нагрузку. В настоящее время ростверки по автодорожной части моста полностью выполнены.

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Сооружение ростверков в железнодорожной части опор продолжается. Это будут 25-метровые конструкции весом около 330 тонн каждая. Они образуют стальные каркасы опор, которые затем «оденут» в армокаркасы и забетонируют. Опоры будут готовы принять арки Крымского моста в конце августа этого года.

В начале апреля глава Минтранса Максим Соколов доложил президенту Владимиру Путину, что строительство Крымского моста идет с опережением графика.

Мост соединит Крым и Краснодарский край. Общая длина сооружения составит 19 километров, он будет самым протяженным в России. Автомобильное движение по нему планируется открыть в 2018 году, а железнодорожное — в 2019-м.

