В Крыму сообщили о возможном обнаружении затонувшего парохода с сокровищами

У берегов Крыма обнаружен затонувший в годы Великой Отечественной войны пароход Boy Federsen (бывший «Харьков»), который, предположительно, вывозил ценности с оккупированного немецкой армией полуострова. Об этом в среду, 26 апреля, сообщают «Известия».

Судно было найдено Русской подводно-исследовательской экспедицией в районе между Севастополем и мысом Тарханкут. Глава экспедиции Роман Дунаев отметил, что в мае будет проведены «детальное изучение, видеофиксация и съемки фильма об этом судне». «Тогда же будет обсуждаться и вопрос подъема парохода», — добавил он.

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Дунаев также рассказал об обстоятельствах обнаружения парохода. «В рамках поиска затонувших кораблей в Черном море мы проводим экспедицию по поиску подводных лодок Л-23 и Д-4. Во время поиска подводной лодки Д-4 в квадрате ее боевого дежурства было обнаружено крупное судно. После гидроакустических измерений сопоставили с потерянным в этом районе судном «Харьков» (Boy Federsen), идентификация судна — 95 процентов», — сообщил Дунаев.

В марте в ходе подводных раскопок на месте строительства Крымского моста была обнаружена терракотовая голова древнегреческого божества.

Германское судно пароход Boy Federsen до 1941 года носил название «Харьков» и принадлежал советскому Черноморскому морскому пароходству. При отступлении советских войск был взорван в Николаеве, затем поднят немецкими спасателями и введен в строй.

В августе 1943-го Boy Federsen следовал в составе конвоя из Крыма, когда был атакован советской морской авиацией. Пароход был поврежден торпедами и авиабомбами и затонул.