При строительстве Крымского моста нашли голову древнегреческой статуи

В ходе подводных раскопок на месте строительства Крымского моста обнаружили терракотовую голову древнегреческого божества. Об этом сообщается на сайте проекта.

«Эта находка уникальна для Северного Причерноморья, найти ее аналоги пока не удалось. Для уточнения ее функционального назначения, происхождения и датировки мы привлечем ведущих специалистов по древнегреческому искусству и проведем лабораторные исследования состава глины», — объяснил начальник подводного отряда Института археологии РАН Сергей Ольховский.

Материалы по теме Берег левый, берег правый «Лента.ру» решила помочь строителям моста через Керченский пролив

Предположительно, скульптура была изготовлена в Малой Азии в V веке до нашей эры.

Терракотовая голова пополнит экспозицию выставки «Крымский мост. Фантастическая реальность».

Ранее со дна около мыса Ак-Бурун подняли более 60 тысяч находок. В основном это крупные фрагменты керамических сосудов, изготовленных в Средиземноморье и Малой Азии.

Мост через Керченский пролив должен соединить Крым и Краснодарский край. Его общая длина составит 19 километров, он станет самым протяженным в России. По плану, автомобильное движение по нему запустят в 2018 году, а железнодорожное — в 2019.