Строители начали сборку арочных сводов моста в Крым

Строители моста в Крым приступили ко второму этапу сборки арочных пролетов — монтажу арочных сводов. Об этом говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост».

Максимальный подъем каждой дуги составит 45 метров. К сборке арочных пролетов привлечено более 500 инженеров и рабочих.

Расчетная скорость ветра на уровне проезжей части арочного пролетного строения через фарватер может достигать 40 метров в секунду. Для предотвращения негативных аэродинамических явлений выбрана определенная форма обтекателей. Для безопасности судоходства на пролетах будет установлена судовая сигнализация.

Как отметил замдиректора по проектированию ЗАО «Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург» Виктор Галас, сооружение таких арок — во многом уникальный опыт для российского мостостроения: арочные пролеты длиной по 227 метров, весом почти 6 тысяч тонн железнодорожный и более 4 тысяч тонн автодорожный еще не устанавливали в морских условиях.

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Арочные пролеты будут установлены с помощью понтонной плавсистемы, которую сейчас изготавливают на Севморзаводе в Севастополе. Для технологической операции по перевозке и монтажу арок на керченской стройплощадке готовят выкаточные пирсы. По ним арки переместят на плавсистему. Каждый такой 200-метровый путь — это конструкция на сваях, способная выдержать нагрузку более 5,5 тысячи тонн.

Планируется, что в конце лета 2017-го конструкции будут готовы к спуску на плавсистему, перевозке по воде и установке над фарватером в Керченском проливе. Арочные пролеты поднимутся над морем на 35 метров и обеспечат беспрепятственный проход судов под мостом.

Мост через Керченский пролив длиной 19 километров должен стать самым протяженным в России. Он соединит Крымский полуостров с материковой частью страны автомобильной и железной дорогами. Керченский мост строится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» без привлечения внебюджетного финансирования. Движение автомобилей откроется в декабре 2018 года, железнодорожная линия будет введена в эксплуатацию в 2019-м. Общая стоимость проекта составит почти 228 миллиардов рублей.