Строители Крымского моста похвалились ростом числа дельфинов

Количество дельфинов в Керченском проливе резко увеличилось в связи со строительством моста. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает инфоцентр «Крымский мост». По мнению экологов региона, млекопитающих привлекло увеличение кормовой базы, связанное с активным ростом водорослей и другой морской растительности на сваях моста.

Количество рыбы в этом районе с начала строительства моста выросло в 10 раз. «Дельфины без преувеличения стали спутниками строительства. Во время ихтиологических исследований в ноябре 2016 года общая численность дельфинов в акватории Керченского пролива превышала 1000 голов, в том числе около 200 черноморских афалин», — сообщила инфоцентру ведущий инженер по охране окружающей среды федерального учреждения «Тамань» Оксана Фурсова.

Как сообщают экологи, сейчас по численности преобладают дельфины белобочки, со стороны Азовского моря чаще встречаются азовки (или морские свиньи).

Проект моста предложили в августе 2008 года, а в середине 2015 года началось строительство.

Мост через Керченский пролив соединит Крым и Краснодарский край. Его общая длина составит 19 километров, что сделает мост самым протяженным в России. По плану, автомобильное движение по нему запустят в 2018 году, а железнодорожное — в 2019.