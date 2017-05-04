Возведена половина опор Крымского моста

В Крыму построили половину опор моста через Керченский пролив — 298 конструкций из 595. Об этом в четверг, 4 мая, сообщает информационный центр «Крымский мост».

Большинство уже возведенных опор составили элементы, поддерживающие полосу сооружения для проезда машин, рассказал начальник управления федеральных автомобильных дорог «Тамань» Роман Новиков. Всего в рамках проекта на железнодорожную часть моста отведено 307 опор. На автомобильную полосу приходится 288 таких объектов.

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Кроме того, строители занимаются монтажом пролетов. Готовые опоры покрыты 70 полосами. На четырех участках автодорожной зоны моста будет размещена железобетонная плита для проезда машин. Такие работы уже развернуты и выполнены почти на 20 процентов.

В начале апреля министр транспорта Максим Соколов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что строительство Крымского моста ведется с опережением графика.

Данное сооружение должно соединить Крым и Краснодарский край. Общая длина моста составит 19 километров, он будет самым протяженным в России. Предполагается, что автомобильное движение по нему запустят в 2018 году, а железнодорожное — в 2019-м.