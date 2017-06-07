На стройке Крымского моста прошли антитеррористические учения

Антитеррористическая тренировка с привлечением спецслужб прошла на строительной площадке Крымского моста. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба Таманского управления «Росавтодора». В учениях были задействованы силы оперативной противодиверсионной группы Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота, крымского погрануправления ФСБ, МВД и подразделения охраны строительства.

В ходе учений отрабатывалось взаимодействие силовых структур в случае возникновения угрозы строящемуся мосту. Тренировки прошли в проливе недалеко от керченского берега и в районе фарватера в Керчь-Еникальском канале. По легенде учения предполагалось, что нарушители высадятся на берег, к участку, где идет укрупнение и сборка судоходных арочных пролетов моста и заложат там взрывное устройство. Спецслужбы обнаружили «террористов» на подходе к мосту, задержали и передали территориальным органам МВД и ФСБ России для дальнейшего разбирательства.

«Мы должны координировать действия всех служб и принимать решения в случае экстренных ситуаций. Разработан целый комплекс мероприятий по недопущению нанесения угрозы ни с моря, ни с воздуха, ни с берега», — отметил начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Виталий Вересович.

6 июня в районе Крымского моста был задержан пассажирский теплоход «Генерал Ватутин», направлявшийся в Ростов-на-Дону. Из-за подозрительных маневров судна и попытки экипажа уклониться от досмотра на борт лайнера была высажена досмотровая группа. В ходе досмотра на борту «Ватутина» не было обнаружено ничего подозрительного.