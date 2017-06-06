«Генерал Ватутин» пытался уклониться от пограничного досмотра

Лайнер «Генерал Ватутин» долгое время не подавал заявки на прохождение Керчь-Еникальского канала, а узнав о направлении на борт пограничиков, капитан развернул корабль и начал уходить, набирая скорость. В связи со странными действиями корабля на борт была направлена досмотровая группа для разбирательства. Об этом «Ленте.ру» рассказали информированные источники.

По словам одного из собеседников редакции, утверждения о том, что судно направлялось в Ростов-на-Дону, не соответствуют действительности. «В AIS (автоматическая идентификационная система, отображающая положение и маршрут судов — прим. «Ленты.ру») можно указывать все, что угодно. Фактическую заявку в порт Ростов он не подавал», — указал собеседник редакции. Информацию об этом также официально подтвердил агентству «ПортНьюс» капитан морского порта Ростов-на-Дону Андрей Иовлев, заявивший о том, что заявки «Ватутиным» не подавалось.

Собеседник редакции пояснил, что до весны прошлого года по Керчь-Еникальскому каналу можно было ходить без обязательной лоцманской проводки. Это продлилось ровно до инцидента с турецким сухогрузом «Лира», врезавшимся в марте 2016 года в одну из технических опор строящегося Керченского моста. С этого момента проводка является обязательной.

Обычно заявку подают минимум за сутки до прохода канала, однако «Ватутин» этого не сделал. В итоге заявка поступила только около 14:30 мск (примерно за час-полтора до фактического времени прохождения), уже после того, как в службах управления движением судов в Керчи и в порту Кавказ узнали из СМИ о приближении судна.

«В связи со странными действиями судна — в том числе из-за того, что оно постоянно отключало AIS и подало заявку так поздно — было принято решение о направлении на борт пограничников. Практически сразу после того, как капитан судна узнал об этом, он развернулся и начал уходить, набирая скорость. На корабль высажена досмотровая группа. В данный момент идет проверка на борту и выяснение», — сообщил другой источник.

Ранее 6 июня украинские СМИ сообщили о том, что круизный лайнер «Генерал Ватутин» вместо захода в порт Одессы начал двигаться в сторону России, обогнул Крым и взял курс на Ростов-на-Дону. Теплоход вышел в круиз из Киева 1 июня.