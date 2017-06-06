Украинский круизный лайнер вместо Одессы направился в Ростов-на-Дону

Украинский круизный лайнер «Генерал Ватутин» вместо того, чтобы зайти в Одессу, начал двигаться к России, взяв курс на Ростов-на-Дону. Об этом во вторник, 6 июня, сообщает издание «Думская».

Как отмечает ресурс, судно класса река-море отправилось в рейс из Киева 1 июня. После Херсона лайнер должен был зайти в Одессу, однако по каким-то причинам вместо этого он заплыл в Измаил и город Вилково, а затем взял курс на Крым. По данным сайта MarineTraffic, «Генерал Ватутин» на момент публикации входит в Керченский пролив и направляется в сторону Ростова-на-Дону.

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В компании, которая занимается организацией турпоездок на «Генерале Ватутине», информировали, что не владеют информацией о передвижении судна.

В апреле к территориальным водам России приблизился поисково-спасательный катер под флагом Украины. Экипаж катера вел фото- и видеосъемку российских судов. Сторожевой катер российских пограничников прибыл в указанный район, после чего украинское судно ушло курсом в направлении порта Скадовск.