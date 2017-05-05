ФСБ раскрыла причину инцидента с украинским катером у берегов Крыма

Украинский спасательный катер вел у берегов Крыма фото- и видеосъемку российских технических судов и намеревался войти в российские территориальные воды, сообщили в Погрануправлении ФСБ по Республике Крым, передает РИА Новости в пятницу, 5 мая.

В ФСБ рассказали об инциденте, произошедшем в Черном море 23 апреля, после которого украинское министерство инфраструктуры на своей странице в Facebook обвинило российскую сторону в попытке захвата спасательного судна.

По данным пресс-службы крымского погрануправления, первоначально на пульт дежурного в Балаклаве поступила информация приближении к границе России поисково-спасательного катера под флагом Украины. Экипаж катера вел фото- и видеосъемку российских судов. Сторожевой катер пограничников прибыл в указанный район, чтобы обеспечить безопасность экипажей российских земснарядов «Амур» и «Печора», которые находились в территориальных водах России.

Украинского капитана уведомили по рации, что дальнейшее движение катера приведет к нарушению российской границы, в ответ на что капитан заявил, что не нарушал границу и уходит курсом в направлении порта Скадовск. После этого катер убыл в указанном направлении, отметили в ФСБ.

Ранее 5 мая Министерство инфраструктуры Украины сообщило о том, что российский корабль якобы совершил попытку захвата украинского катера в Черном море, потребовав остановить ход и лечь в дрейф. На обвинения отреагировал депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Белик.