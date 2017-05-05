В Госдуме отреагировали на обвинения в попытке захвата украинского катера

Обвинения Украины в адрес России в попытке захвата спасательного катера в Черном море высосаны из пальца и выглядят абсурдно. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик (фракция «Единой России»). Его слова приводит РИА Новости.

«Я еще не знаю случаев, чтобы российские корабли захватывали какое-то судно», — заявил депутат.

Белик подчеркнул: «В любой морской державе пограничник, увидев нарушителя, приказывает ему лечь в дрейф и застопорить ход. Это означает, что судно сбилось или ошиблось курсом. Российский флот не нуждается в украинских катерах и все обвинения в захвате украинского судна высосаны из пальца и явно абсурдны».

Ранее 5 мая Министерство инфраструктуры Украины сообщило о том, что российский корабль якобы совершил попытку захвата украинского катера в Черном море, потребовав остановить ход и лечь в дрейф. Капитан катера возразил, что находится в водах Украины и продолжил следовать по курсу.