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На Украине возгордились отказавшимся лечь в дрейф в водах РФ экипажем катера

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Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что в водах Черного моря российский корабль якобы совершил попытку захвата украинского катера. Об этом в пятницу, 5 мая, говорится на странице ведомства в Facebook. К посту прикреплена видеозапись инцидента.

В сообщении говорится, что поисково-спасательный катер Украины находился на учениях в районе города Скадовска. На пути к городу им встретился российский корабль, который потребовал остановить ход и лечь в дрейф. На видео слышно, как капитан российского судна объяснил, что украинцы зашли в территориальные воды РФ.

Капитан катера возразил, что находится в водах Украины и продолжил следовать по курсу.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян отметил «уверенные действия» экипажа. «Несмотря на призывы мирового сообщества, российские военные продолжают прибегать к нарушениям украинских границ как на море, так и на востоке Украины, но их бряцание оружием нас не пугает», — написал он. Емельян добавил, что спасатели будут награждены.

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