В ФСБ рассказали об обстреле российской буровой платформы с судна ВМС Украины

ВМС Украины занимаются провокациями в Черном море и угрожают безопасности экономической деятельности России. Об этом заявил в интервью «Российской газете» замглавы пограничной службы ФСБ РФ адмирал Геннадий Медведев.

«Требует серьезного внимания и то, что сохраняются реальные угрозы безопасности морской экономической деятельности в Черном море. Так, в прошлом году 31 марта одно из судов военно-морских сил Украины совершило провокационные действия — открыло огонь из автоматического стрелкового оружия по самоподъемной буровой установке "Таврида", расположенной в Черном море», — рассказал он.

Инцидент, по словам Медведева, удалось урегулировать благодаря привлечению спецслужб и Черноморского флота. Фрегат украинских ВМС «Гетман Сагайдачный» и водолазное судно «Почаев», с борта которого велся обстрел, выдворили из района, в котором располагается буровая установка «Черноморнефтегаза».

В 2015 году крымские власти сообщали о провокациях Украины в отношении российского «Черноморнефтегаза». Тогда корабли погранслужбы и ВМС Украины пытались вмешаться в работу буровых установок компании, после чего для их защиты был направлен российский сторожевой корабль.

В декабре 2015 года пресс-служба «Черноморнефтегаза» заявила, что в связи со «сложной международной обстановкой» была проведена операция по перестановке двух буровых установок с Одесского газового месторождения (расположено на северо-западном шельфе Черного моря, в 150 километрах от берега Крыма) в российские территориальные воды.

«Черноморнефтегаз» до присоединения Крыма к России в марте 2014 года входил в состав «Нафтогаза Украины» и являлся частью ТЭК Украины. Впоследствии компания была национализирована крымскими властями. Предприятие эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова. Власти в Киеве считают, что Россия незаконно добывает природный газ на шельфе, который является экономической зоной Украины.