Стала известна причина «побега» украинского лайнера в Ростов-на-Дону

Украинский лайнер «Генерал Ватутин» идет в Ростов-на-Дону по решению нового собственника, пассажиров на судне нет. Об этом во вторник, 6 июня, сообщает президент арендовавшей лайнер компании «Червона рута» Юрий Соколов, передает «Страна».

«Поменялся собственник, сейчас судно под флагом Белиза. Был украинский, ходил под украинским флагом. Но две недели назад был снят официально из украинского реестра (судов — прим. «Ленты.ру»). Новый хозяин поднял флаг Белиза, получил новые документы на него и ушел», — отметил глава компании.

Он отметил, что «после трех с половиной лет бездействия инвестор решил вывести корабль и продать или передать». По словам Соколова, первоначально судно оформлялось в направлении молдавского порта Джурджулешты. Как отметил телеканал РЕН ТВ, лайнер до этого перепродавался несколько раз.

Ранее в тот же день сообщалось, что «Генерал Ватутин» вместо захода в порт Одессы начал двигаться в сторону России, взяв курс на Ростов-на-Дону. Теплоход вышел в круиз из украинской столицы 1 июня.