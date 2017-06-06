В ФСБ прокомментировали ситуацию со взявшим курс на Россию украинским теплоходом

В ФСБ заявили об отсутствии данных по украинскому круизному лайнеру «Генерал Ватутин», который вышел из Киева, но вместо того чтобы зайти в Одессу, внезапно сменил курс в сторону Ростова-на-Дону. Об этом информагентству Nation News во вторник, 6 июня, сообщил источник в ведомстве.

По его словам, теплоход не заходил в российские территориальные воды.

В то же время ряд СМИ, в том числе и РЕН ТВ, ссылаясь на источники, сообщает, что причина смены курса заключается в том, что судно было продано и больше не является украинским. При этом Nation News указывает, что покупателем лайнера якобы является зарегистрированная на Сейшельских островах фирма.

О том, что «Генерал Ватутин» начал двигаться в сторону России стало известно 6 июня. Теплоход вышел в круиз из украинской столицы 1 июня. В компании «Червона рута», которая занимается организацией турпоездок на «Ватутине», заявили, что не владеют информацией о передвижении судна.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, комментируя ситуацию, заверил, что ведомство сейчас проверяет информацию о смене маршрута теплохода, передает РИА Новости.