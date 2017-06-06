Порт Ростова-на-Дону отказался принимать украинский лайнер

Порт Ростова-на-Дону не намерен впускать украинский круизный лайнер «Генерал Ватутин», который вместо захода в Одессу направился в сторону России. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил начальник службы эксплуатации гавани Виталий Виробян.

По его словам, в ростовском порту занимаются только грузовыми судами и не имеют никакой информации о подходе «Генерала Ватутина». «Нет, мы не пустим сюда его», — подчеркнул он.

Между тем президент арендовавшей лайнер компании «Червона рута» Юрий Соколов сообщил, что судно идет в Ростов-на-Дону по решению нового владельца. «Поменялся собственник, сейчас судно под флагом Белиза. Был украинский, ходил под украинским флагом. Но две недели назад был снят официально из украинского реестра [судов]. Новый хозяин поднял флаг Белиза, получил новые документы на него и ушел», — сказал бизнесмен, не уточнив какие-либо данные о новом собственнике.

Источник в ФСБ в свою очередь заявил агентству Nation News, что «Генерал Ватутин» не заходил в российские территориальные воды. По данным сайта MarineTraffic, на момент сдачи материала судно вошло в Керченский пролив.