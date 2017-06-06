В Киеве назвали законным движение украинского лайнера в сторону Ростова-на-Дону

Украинский лайнер «Генерал Ватутин» следует в российский Ростов-на-Дону на законных основаниях. Об этом во вторник, 6 июня, сообщил пресс-секретарь Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Андрей Белобородченко, передает издание «Сегодня».

«Круизное судно из Измаила перешло в порт Джуржулешты, Молдова, а оттуда под другим флагом пошло в Ростов-на-Дону. О своем маршруте [лайнер] сообщил заранее», — цитирует издание чиновника.

Белобородченко подчеркнул, что, «по имеющейся информации, все сделано в рамках законодательства».

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Утром во вторник стало известно, что теплоход «Генерал Ватутин» класса «река-море» вместо того, чтобы зайти в порт Одессы, начал двигаться через Керченский пролив в сторону России, взяв курс на Ростов-на-Дону.

Позднее выяснилось, что судно направляется к берегам РФ по решению нового собственника, пассажиров там нет. Президент арендовавшей ранее лайнер компании «Червона рута» Юрий Соколов информировал, что лайнер был исключен из украинского реестра судов, на нем был поднят флаг Белиза.

В свою очередь в порту Ростова-на-Дону заявили, что не намерены впускать украинский круизный лайнер, потому что они занимаются только грузовыми судами. Кроме того, никаких уведомлений о возможном заходе в порт данного теплохода не было.

