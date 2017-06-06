Лайнеру «Генерал Ватутин» разрешат пройти через Керченский пролив

Поданная украинским лайнером «Генерал Ватутин» заявка на прохождение Керченского пролива будет удовлетворена. Об этом во вторник, 6 июня, сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлоте), передает «Крыминформ».

«Заявку на проход канала он подавал. Она будет удовлетворена», — рассказали изданию в пресс-службе Росморречфлота, уточнив, что заявка поступила около 14:30 по мск.

В свою очередь «Российская газета» со ссылкой на Федеральное агентство морского и речного транспорта сообщает, что судно было продано российской компании, поэтому «Генерал Ватутин» вскоре сменит флаг и порт приписки.

Ранее в тот же день в украинской погранслужбе отметили, что судно следует в российский Ростов-на-Дону на законных основаниях.

Утром во вторник стало известно, что теплоход «Генерал Ватутин» класса «река-море» вместо посещения порта Одессы, начал следовать через Керченский пролив в российский Ростов-на-Дону. Позднее круизной компании «Червона рута» Юрий Соколов рассказал, что судно следует в РФ по решению нового собственника, пассажиров на борту нет.

В порту Ростова-на-Дону со своей стороны заявили, что не намерены впускать украинский круизный лайнер, потому что они занимаются только грузовыми судами.