Российские пограничники начали проверку украинского лайнера

Украинский круизный лайнер «Генерал Ватутин», вместо Одессы отправившийся в Ростов-на-Дону, проходит таможенную проверку в Керченском проливе в районе порта Кавказ. Об этом во вторник, 6 июня, представитель Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота) сообщил РИА Новости.

«Агент судна, который подавал заявку на Ростов, эту заявку отозвал. Когда и по какому направлению он подаст новую заявку, пока сказать не можем», — рассказал собеседник агентства.

Представитель Росморречфлота также отметил, что лайнер был продан российскому собственнику, а потому судно пребывает на территории РФ на законных основаниях. Он добавил, что на борту находятся около 15 человек — экипаж и представитель судовладельческой компании.

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Ранее в тот же день в ведомстве подтвердили факт подачи заявки на прохождение Керченского пролива.

Утром во вторник стало известно, что теплоход «Генерал Ватутин» класса «река-море» вместо захода в порт Одессы начал следовать через Керченский пролив в российский Ростов-на-Дону. Позднее глава круизной компании «Червона рута» Юрий Соколов рассказал, что судно следует в РФ по решению нового собственника, пассажиров на борту нет.

В свою очередь, в порту Ростова-на-Дону заявили, что не намерены впускать украинский круизный лайнер, потому что они занимаются только грузовыми судами.