Лайнер «Генерал Ватутин» прошел проверку российских пограничников. На судне не обнаружено ничего подозрительного. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в силовых структурах. Судно остается на якорной стоянке в зоне ответственности капитана морского порта Кавказ в ожидании решений судовладельца о дальнейших действиях.

Ранее 6 июня украинские СМИ сообщили о том, что круизный лайнер «Генерал Ватутин» вместо захода в порт Одессы начал двигаться в сторону России, обогнул Крым и взял курс на Ростов-на-Дону. Теплоход вышел в круиз из Киева 1 июня.

Затем, приблизившись к Керченскому проливу, «Генерал Ватутин» долгое время не подавал заявки на прохождение Керчь-Еникальского канала, а узнав о направлении на борт пограничников, капитан развернул корабль и начал уходить, набирая скорость. В связи со странными маневрами на борт была направлена досмотровая группа пограничников, а судно принуждено к остановке.