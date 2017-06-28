Киев попросит НАСА из космоса проследить за строительством Крымского моста

Так называемая прокуратура Автономной Республики Крым (АРК), которая находится в Киеве и входит в структуру Генпрокуратуры Украины, привлечет американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) для расследования строительства Крымского моста. Об этом заявил «прокурор АРК» Гюндуз Мамедов, передает пресс-служба надзорного ведомства.

«Мы будем привлекать не только украинских специалистов в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности, а обращаться и к иностранным организациям, таким как НАСА и другие. Несогласованное строительство моста не должно уничтожить уникальную флору и фауну Черного и Азовского морей», — сказал Мамедов.

Он добавил, что причастные к возведению конструкций «должны нести ответственность за свои действия».

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21 июня заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил, что страна понесет значительные убытки из-за строительства и ввода в эксплуатацию Крымского моста. По его словам, возведение конструкции приведет к значительному уменьшению судозаходов в морские порты Мариуполь и Бердянск, снижению грузооборота этих портов, торможению их развития, снижению рентабельности металлургических предприятий региона, уменьшению прибыли портовых операторов и филиалов Администрации морских портов Украины.

В начале апреля министр транспорта Максим Соколов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что строительство Крымского моста ведется с опережением графика.

Данное сооружение должно соединить Крым и Краснодарский край. Общая длина моста составит 19 километров, он будет самым протяженным в России. Предполагается, что автомобильное движение по нему запустят в 2018 году, а железнодорожное — в 2019-м.