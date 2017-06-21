В Киеве пожаловались на грядущие убытки из-за строительства Крымского моста

Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил, что страна понесет значительные убытки из-за строительства и ввода в эксплуатацию Крымского моста. Об этом он сказал на специальном совещании, передает в среду, 21, июня, «Интерфакс-Украина».

«Дальнейшее строительство и ввод в эксплуатацию моста через Керченский пролив приведет к значительному уменьшению судозаходов в морские порты "Мариуполь" и "Бердянск", снижению грузооборота этих портов, торможению их развития, снижению рентабельности металлургических предприятий региона, уменьшению прибыли портовых операторов и филиалов Администрации морских портов Украины», — сообщил Лавренюк, добавив, что считает ситуацию «недопустимой».

Чиновник также пожаловался, что Россия не консультировалась с Киевом по поводу возведения сооружения. Лавренюк обратил внимание на планы России в августе-сентябре 2017 года закрыть на 23 дня судоходную часть Керчь-Еникальского канала. Запрет на проход судов в это время связан с постановкой арки транспортного перехода моста через Керченский пролив.

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10 мая бывший глава правительства Украины Николай Азаров https://lenta.ru/news/2017/05/10/azirov/, что завидует темпам строительства Крымского моста. «За 5 лет это уникальное сооружение будет построено. Такие объемы строительства такой сложности под силу только мощному государству», — объяснил он.

В начале апреля министр транспорта Максим Соколов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что строительство Крымского моста ведется с опережением графика.

Данное сооружение должно соединить Крым и Краснодарский край. Общая длина моста составит 19 километров, он будет самым протяженным в России. Предполагается, что автомобильное движение по нему запустят в 2018 году, а железнодорожное — в 2019-м.