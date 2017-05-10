Азаров позавидовал темпам строительства Крымского моста

Бывший глава правительства Украины Николай Азаров заявил, что завидует темпам строительства Крымского моста. Об этом в среду, 10 мая, он написал на своей странице в Facebook.

«Много лет мы [киевские власти] вынашивали планы по строительству этого моста, вели переговоры с Россией, но всегда что-то мешало. И вот теперь за 5 лет это уникальное сооружение будет построено. Такие объемы строительства такой сложности под силу только мощному государству. И именно поэтому по-хорошему завидую», — объяснил Азаров.

Он добавил, что на Украине из-за постоянных переворотов и революций не удалось достроить два «значительно более простых» моста через Днепр в Запорожье и Киеве (Подольский мостовой переход). «И стоят эти недострои уже 15 лет, и никому из этих "революционеров" они не нужны, как памятники нашему неумению ценить в стране стабильность и тех людей, которые хотят делать страну лучше», — пожалел бывший премьер-министр.

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4 мая стало известно о возведении половины опор моста через Керченский пролив — 298 конструкций из 595. Большинство уже возведенных опор составили элементы, поддерживающие полосу для проезда машин. Всего в рамках проекта на железнодорожную часть моста отведено 307 опор. На автомобильную полосу приходится 288 таких объектов.

В начале апреля министр транспорта Максим Соколов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что строительство Крымского моста ведется с опережением графика.

Данное сооружение должно соединить Крым и Краснодарский край. Общая длина моста составит 19 километров, он будет самым протяженным в России. Предполагается, что автомобильное движение по нему запустят в 2018 году, а железнодорожное — в 2019-м.