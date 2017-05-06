Появилось видео подъема американского истребителя со дна Керченского пролива

В сети появилось видео подъема американского истребителя времен Великой Отечественной войны Р-40 («Киттихок») со дна Керченского пролива. Запись опубликована на сайте инфоцентра «Крымский мост».

Строители организации помогли достать из воды самолет весом около 3,5 тонны, ранее обнаруженный поисковиками в акватории. По словам руководителя поисковой экспедиции Александра Елкина, самолет во время войны мог быть поврежден зенитными орудиями. Но не исключено, что летчику удалось посадить машину на воду и, возможно, он выжил.