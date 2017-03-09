В Крыму нашли 500-килограммовую авиабомбу

Местные жители обнаружили 500-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны неподалеку от крымского села Красновка (Кировский район). Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по республике.

Металлический предмет, внешне напоминающий снаряд, был найден 6 марта. Сотрудники группы разминирования обследовали его, а затем извлекли из земли и доставили на специальный полигон, где он и был уничтожен.

«Взрывоопасный предмет был идентифицирован как фугасная авиационная бомба весом 500 килограмм (ФАБ-500), которая сохранила свою боевую способность со времен Великой Отечественной войны», — отметил глава специализированного отряда пиротехников Артем Широков.

Между тем портал «Севастопольские новости» сообщает, что 7 марта сотрудники МЧС обезвредили еще две фугасные авиабомбы времен ВОВ, найденные в нескольких километрах от села Багерово (Ленинский район). Вес снарядов составил по 50 килограммов.