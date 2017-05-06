Со дна Керченского пролива подняли американский истребитель времен ВОВ

Строители Крымского моста помогли поднять со дна Керченского пролива одномоторный американский истребитель времен Великой Отечественной войны Р-40, известный под названием «Киттихок». Об этом сообщается на сайте организации.

«Мы сразу поддержали поисковиков, которые обратились за помощью», — сообщил агентству капитан плавсредства Игорь Демьяненко. Уточняется, что самолет был обнаружен ранее за периметром стройки в шести километрах от берега Тамани.

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Специалистами с глубины девяти метров был поднят фюзеляж с крыльями и хвостовой частью весом более 3,5 тонны. Отмечается, что уцелела маркировка на двигателе, по которой можно будет в дальнейшем идентифицировать летчика.

По словам руководителя поисковой экспедиции Александра Ёлкина, самолет мог быть поврежден зенитными орудиями. Но не исключено, что летчику удалось посадить машину на воду и, возможно, он выжил.

После реставрации самолет планируется установить на одной из исторических площадок Керченского полуострова, посвященных Великой Отечественной войне. До этого момента истребитель будет находиться в Керченской крепости.

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