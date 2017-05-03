В Севастополе перезахоронят останки 88 советских солдат

В Севастополе на мемориальном воинском кладбище Дергачи в рамках «Вахты памяти» 5 мая перезахоронят останки 88 красноармейцев и краснофлотцев. Об этом в среду, 3 мая, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на руководителя региональной общественной организации «Севастопольское объединение поисковых отрядов "Долг"» Марину Гавриленко.

По словам Гавриленко, установлено только пять имен, «некоторые, к сожалению, не полностью». «Останки старшины второй статьи Григория Михайловича Емченко 1916 года рождения найдены поисковиками в Казачьей бухте и установлены по записке в медальоне. Останки сержанта Степана Филипповича Пономаренко 1910 года рождения подняты на 365-й зенитной батарее, где он служил санинструктором. Он был опознан по медали "За боевые заслуги"», — передает «Крыминформ».

Кроме того, на виноградниках «Золотой балки» были обнаружены останки азербайджанцев Мамедова, Магеруамова и Шазалиева. Их нашли в одной землянке раздавленными невзорвавшейся бомбой. Как уточнила Гавриленко, пути поиска ведут в Баку, однако пока что, несмотря на многочисленные запросы, родственников найти не удалось.

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Отмечается, что в церемонии перезахоронения будет участвовать внучка найденного и перезахороненного севастопольскими поисковиками в 2007 году Никифора Васильевича Шляпина. Женщину смогли найти только недавно, она долгие годы искала дедушку.

В конце марта спасатели и члены поисковых отрядов обнаружили в Севастополе в районе железнодорожной станции Мекензиевы горы останки 16 бойцов Красной Армии. Они были найдены при поиске взрывоопасных предметов, который проводился силами МЧС и поискового отряда «Севастополь»

Региональная общественная организация «Севастопольское объединение поисковых отрядов «Долг» создана в 1991 году. На сегодняшний день организация насчитывает 165 бойцов, объединенных в 22 отряда. Ежегодно в мае в Севастополе проходит «Вахта памяти», на которую съезжаются поисковики из российских регионов и стран СНГ.