В Севастополе обнаружили останки 16 бойцов Красной армии

В Севастополе спасатели и члены поисковых отрядов обнаружили в районе железнодорожной станции Мекензиевы горы останки 16 бойцов Красной Армии. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Севастополю.

Останки были найдены при поиске взрывоопасных предметов, который проводился силами МЧС и поискового отряда «Севастополь». В районе станции также была обнаружена немецкая авиационная бомба «SC-250» времен Великой Отечественной войны.

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Во время работ по обезвреживанию боеприпаса выяснилось, что рядом располагается захоронение 16 военнослужащих Красной армии. «При проведении раскопок были обнаружены личные вещи — нож, ложка, поясные бляхи и самое главное — медальон с инициалами одного из погибших солдат. Идентификацией бойцов занимаются представители поисковых отрядов», — отметил начальник Специализированного отряда управления МЧС по Севастополю Николай Тисельский.

В мае 2016-го глава региональной организации «Поискового движения России» Александр Неменко заявил о том, что волонтеры нашли в районе Мекензиевых гор останки около 40 красноармейцев и краснофлотцев, передавал «Крыминформ».