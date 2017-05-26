На трассе Севастополь — Симферополь начали второй этап восстановления дороги

На оползневом участке трассы Севастополь — Симферополь начат второй этап восстановления дороги. Подрядчик приступил к нанесению дорожного покрытия. В пятницу, 26 мая, временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Овсянников проконтролировал ход работ, передает пресс-служба правительства города.

«Подрядчик приступает к самому сложному этапу — установке противооползневого сооружения. Основное требование правительства города к подрядной организации — ускорить проведение работ: через два месяца объект должен быть сдан», — подчеркнул Овсянников.

Глава города отметил, что к к 25 июля планируется «восстановить дорожное полотно, нанести разметку и открыть движение транспорта на этом участке».

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В апреле Овсянников сообщил, что завершен подготовительный этап работ по ликвидации последствий оползня на автотрассе.

В марте стало известно, что восстановление разрушенного оползнем участка дороги Симферополь – Севастополь находится на контроле Министерства транспорта Российской Федерации. Ранее в том же месяце стало известно, что правительство Севастополя намерено объявить режим чрезвычайной ситуации из-за крупного оползня на автодороге в Симферополь. Оползень активизировался в начале марта, разрывы дорожного полотна в некоторых местах достигают двух метров.