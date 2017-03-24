Минтранс проконтролирует восстановление трассы Севастополь – Симферополь

Восстановление разрушенного оползнем участка трассы Симферополь – Севастополь находится на контроле Министерства транспорта Российской Федерации. Об этом в пятницу, 24 марта, заявил глава ведомства Максим Соколов, передает портал «Примечания».

По словам Соколова, в ближайшее время специалисты Минтранса отправятся в Севастополь для осмотра разрушенного участка. «Конечно, мы постараемся сделать это (отремонтировать дорогу — прим. «Ленты.ру») к летнему курортному сезону», — подчеркнул министр.

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Днем ранее врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников рассказал о ходе работ по ликвидации последствий оползня. «На первом этапе будут расчищены водостоки, которые не расчищались много лет, вследствие чего дорога превратилась фактически в плотину. Далее будет снят верхний слой дороги, установлена дренажная система, что позволит остановить разлом», — сказал он, добавив, что всего на восстановительные работы из резервного фонда выделено 70 миллионов рублей.

Овсянников также поручил руководителю севастопольской организации «Дорожный контроль» Максиму Мишину вести ежедневный мониторинг, фотофиксацию и сообщать ему о ходе работ.

21 марта сообщалось, что правительство Севастополя намерено объявить режим чрезвычайной ситуации из-за крупного оползня на автодороге, ведущей в Симферополь. Оползень активизировался в начале марта, разрывы дорожного полотна в некоторых местах достигают двух метров.