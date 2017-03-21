В Севастополе заявили о возможности введения режима ЧС из-за оползня на дороге

Правительство Севастополя планирует объявить режим чрезвычайной ситуации из-за крупного оползня на автодороге, ведущей в Симферополь. Об этом во вторник, 21 марта, сообщил директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры города Игорь Титов, передает «Крыминформ».

По его словам, ремонтно-восстановительные работы на 55 километре автотрассы «Севастополь — Бахчисарай — Симферополь», где произошел оползень, планируется завершить 29 апреля. «В среду на заседании специальной городской комиссии ожидается принятие решения относительного введения режима чрезвычайной ситуации», — сообщил чиновник.

По его словам, эта мера позволит значительно сократить срок ремонта. Он добавил, что параллельно будут проходить проектно-изыскательские работы по инженерной защите территории.

Как сообщает агентство, 3 марта на 300-метровом участке автодороги «Севастополь – Бахчисарай – Симферополь» активизировался оползень. Разрывы дорожного полотна в некоторых местах достигают двух метров.

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В августе 2016 года на автодороге из Ялты в Симферополь закрыли движение грузового транспорта из-за оползня. Водителям фур тогда предлагалось объезжать закрытый участок через Севастополь, а шоферов легковых автомобилей призывали повысить бдительность.

В конце июля правительство республики утвердило программу повышения безопасности дорожного движения на полуострове до 2020 года в объеме 7,2 миллиарда рублей. Предполагается, что средства будут потрачены на обустройство улично-дорожной сети Крыма, повышение культуры вождения и формирование безопасного поведения на дорогах у детей.

